Centro storico di Napoli sotto la lente dei controlli dei carabinieri che hanno presidiato le strade e i locali della movida. Durante la notte i militari hanno denunciato un 27enne trovato in possesso di una piccola cesoia che è stata sequestrata. Un 17enne è stato denunciato perchè sorpreso con un coltello a serramanico. Sono invece 9 i ragazzini segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.

Controlli anche nei locali con la titolare di una pizzeria in via Concordia che è stata denunciata dopo che i militari, insieme al personale dell’Asl, hanno trovato nel locale 5 lavoratori in nero, di cui 1 irregolare sul territorio nazionale. Contestate violazioni amministrative per un importo pari a circa 25mila euro e sequestrati 40 chili di alimenti non tracciabili.