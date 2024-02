Controlli tra Ischia e Procida: droga, alcol alla guida e tutto quello che hanno scoperto i carabinieri

Ischia e Procida nella lente dei controlli dei carabinieri della compagnia con operazioni a largo raggio tra porti commerciali e lungo le principali arterie stradali. Denunciato per ricettazione un 50enne di Chiaiano con addosso un portafogli - all’interno c’erano documenti e carte di credito - segnalato come rubato in mattinata da una turista. È stato restituito alla legittima proprietaria. I carabinieri hanno proposto il 50enne per l'applicazione del foglio di via obbligatorio.

Una 23enne del posto è stata invece segnalata alla prefettura perché trovata in possesso di marijuana. Denunciato un autista che dopo un incidente ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

La droga sempre nell’orbita dei controlli dei carabinieri, con un 56enne di Procida già noto alle forze dell’ordine che è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari hanno trovato nell’Alfa Romeo abbandonata dell’uomo due panetti di hashish dal peso complessivo di 140 grammi e un involucro con all’interno 40 grammi di eroina. I panetti erano nel bagagliaio mentre l’eroina era nel vano porta oggetti.