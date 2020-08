Ferragosto caldo, controlli a tappeto dei carabinieri su coste e isole

Nella settimana di Ferragosto, si intensifica l’attività di controllo di coste e isole napoletane da parte dei carabinieri del territorio dei carabinieri sulle isole di Ischia e Procida. Controllate 370 persone, 45 delle quali già note alle ffoo, 167 veicoli e 29 natanti. Sono 26 le sanzioni notificate ad altrettanti proprietari di imbarcazioni. Tra questi, sette sono stati multati perché sorpresi sotto costa a velocità elevate, otto quelli che non rispettavano la distanza minima dalla costa. Inoltre, due le persone denunciate a Procida per aver fittato abusivamente il proprio appartamento, senza comunicare all’autorità di p.s. le generalità dei turisti ospitati.

Presidiato il porto di Ischia per regolare i flussi turistici e per assicurare che l’isola non fosse raggiunta da sostanze stupefacenti. Un 32enne di Forio è stato così trovato in possesso di quattro bustine di marijuana e due di hashish per complessivi 18 grammi di droga. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Un 55enne ischitano, incensurato: aveva allargato la sua abitazione realizzando una camera di oltre 30 metri quadrati senza alcun titolo autorizzativo. Infine, ventuno contravvenzioni al codice della strada notificate, molte delle quali per guida senza casco e mancata copertura assicurativa. I controlli continueranno ogni giorno.