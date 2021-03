Blitz dei carabinieri a Fuorigrotta: controlli in corso

Dalle prime luci di questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando il quartiere di Fuirigrotta nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio.



Massimo impegno dei militari della Compagnia di Bagnoli, dislocati nei punti strategici della zona per posti di controllo. In atto perquisizioni alla ricerca di armi e droga. In volo anche l’elicottero del nucleo elicotteristi carabinieri per monitorare eventuali movimenti sospetti