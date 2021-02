Centinaia di controlli in strada: l'operazione a Frattamaggiore

Carabinieri in azione per controllare il rispetto delle regole Covid

Servizio straordinario dei carabinieri di controllo del territorio nella città di Frattamaggiore disposto dal Comando Provinciale di Napoli. In campo i militari della compagnia di Giugliano. Centinaia di persone e veicoli controllati, con particolare attenzione alle piazze più frequentate e a rischio assembramenti.

Due le persone denunciate perché sorprese in strada a vendere sigarette di contrabbando, una persona segnalata alla Prefettura perché assuntore di stupefacenti. Notificata ad un 50enne di Frattamaggiore la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. In più occasioni aveva picchiato la moglie per futili motivi. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.