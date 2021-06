Esercizi commerciali "sensibili", scatta il blitz dei carabinieri: un arresto

I Carabinieri della compagnia Napoli Vomero – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno effettuato un servizio a largo raggio nelle zone di Chiaiano e Piscinola. Particolare attenzione è stata rivolta a via Santa Maria a Cubito e a via Giovanni Antonio Campano – luoghi dove recentemente sono avvenuti fatti di cronaca.

Diverse le perquisizioni e i controlli agli esercizi commerciali. I Carabinieri hanno ispezionato alcuni bar della zona ed indentificato al loro interno numerose persone già note alle forze dell'ordine. Le attività – sulle quali continuerà un costante monitoraggio - saranno segnalate agli enti preposti per la sospensione.

Durante le operazioni, a finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 38enne di Chiaiano già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’arma lo hanno fermato a bordo della sua auto mentre percorreva via Santa Maria a Cubito. Perquisito, è stato trovato in possesso di 81 grammi di cocaina. Arrestato, è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.