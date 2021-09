Castellammare, blitz antidroga dei carabinieri nel rione Savorito

Controlli serrati antidroga da parte dei carabinieri a Castellammare di Stabia. dove i militari hanno presidiato le strade e le piazze ritenute più sensibili.

Nel rione Savorito è stata rinvenuta droga nel vano ascensore di una palazzina in via Traversa Lattaro. Erano occultati 254 dosi di cocaina (56 grammi), 32 stecchette di hashish, 53 bustine di marijuana e 1315 euro in contante ritenuto provento illecito.

Inoltre, è stato arrestato per evasione R.E., 63enne del posto già sottoposto ai domiciliari. Nonostante la misura in atto che gli impediva di lasciare la sua abitazione, E. è stato sorpreso in strada. È ora in attesa di giudizio.

Infine sono state denunciate tre persone denunciate perché trovate in possesso di 10 chili di fuochi pirotecnici.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.