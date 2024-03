Blitz dei carabinieri: nei guai i proprietari di due noti bar

I carabinieri di Sant'Antimo e di Giugliano, durante dei controlli, hanno multato i proprietari di due noti bar. Nel primo caso, in via Marconi. è stata riscontrata la mancata visita medica dei lavoratori e la loro omessa formazione.

Nel secondo caso, in piazza della Repubblica, è partita una denuncia per mancata visita medica periodica dei propri dipendenti e la loro omessa formazione. Per i due imprenditori sanzioni che ammontano complessivamente a più di 26mila euro.