Blitz in un noto bar: nei guai uno dei gestori

A Qualiano i carabinieri hanno effettuato un servizio al largo raggio volto al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante le operazioni i militari hanno denunciato il socio di una società che gestisce un bar nei pressi del municipio.

Diverse le violazioni riscontrate e trovato anche un lavoratore in nero. Denunciati anche gli amministratori unici di 2 ditte edili impegnate in un cantiere di via Santa Maria Cubito. Tra le violazioni anche i ponteggi non adeguati a prevenire cadute e la presenza di due lavoratori in nero. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni