Controlli a tappeto: Arzano blindata

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Casoria insieme a quelli della Tenenza di Arzano e del Reggimento Campania, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno presidiato il quartiere “167” di Arzano e le arterie principali della cittadina. Con la collaborazione della polizia locale, sono state identificate oltre 110 persone e controllati 89 veicoli. Sanzioni anche al cds per un importo complessivo di 3900 euro. Eseguite numerose perquisizioni domiciliari, veicolari e personali.

Durante i controlli, grazie alla collaborazione di personale specializzato ENEL, sono stati individuati allacci abusivi alla rete elettrica: 3 le persone denunciate, dovranno rispondere di furto aggravato. Due gli ordini di carcerazione notificati ad altrettante persone: uno nei confronti di un 56enne per trasporto e smaltimento illegale di rifiuti e uno nei confronti di un 38enne, per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando. Il servizio straordinario, che ha avuto riscontri positivi in termine di controlli sul territorio, verrà ripetuto nei prossimi giorni.