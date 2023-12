Reagiscono con violenza al controllo dei carabinieri: in manette due cugini

Questa mattina a Quarto i carabinieri hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale due cugini. I due, di 33 e 25 anni, sono già noti alle forze dell’ordine e provengono da Pianura.

I militari li hanno fermati con non poche difficoltà e li hanno perquisiti. Nell’auto dove erano a bordo sono stati rinvenuti e sequestrati 22 grammi di marijuana e uno storditore elettrico. I Carabinieri hanno deciso di perquisire le abitazioni napoletane dei due fermati e in casa del 33enne hanno trovato un'inflorescenza di marijuana, un bilancino digitale di precisione, una paletta Guardie Zoofile, un porta-tesserino con placca Polizia Giudiziaria senza matricola e un porta-tesserino con placca Carabinieri, anche questa senza matricola.

Nell’appartamento del 25enne, invece, trovato e sequestrato un barattolo con all’interno inflorescenze di marjuana per un peso complessivo di 26 grammi. I due sono in attesa di giudizio mentre sono in corso indagini da parte dei carabinieri per comprendere l’esatta dinamica della vicenda.