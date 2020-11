Sa di essere positivo al Covid, va in giro normalmente: denunciato

I carabinieri del comando provinciale di Napoli sono stati particolarmente impegnati la scorsa notte nei controlli per il contrasto alla illegalità diffusa e per il rispetto delle norme anti-Covid. I militari della compagnia di Napoli Centro – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale – hanno setacciato le strade del centro storico, di Chiaia e dei Quartieri Spagnoli.

Arrestato un 49enne del posto che dovrà scontare 6 anni di reclusione per furti in abitazione. Denunciati anche 6 parcheggiatori abusivi e 3 persone per inottemperanza al divieto di dimora nel Comune di Napoli. Un uomo è stato invece denunciato: i militari dell’Arma lo hanno trovato in strada nonostante l’obbligo di rimanere in casa perché positivo al Covid, decisivo il controllo ai terminali visto che l’uomo non aveva detto nulla.

Durante i controlli anti-contagio i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un locale in piazzetta Montecalvario: troppi clienti al suo interno e distanziamento sociale non garantito, chiusura temporanea per l’esercizio. Sedici persone sono state invece sanzionate perché non indossavano la mascherina.

Movimento anche nel quartiere Avvocata. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale 8 ragazzi 20enni. All’altezza della stazione metro “Salvator Rosa” i giovani davano fastidio ai presenti alle altre persone presenti fino a quando non sono intervenuti i carabinieri. Hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati. I ragazzi sono stati anche sanzionati perché nessuno di loro indossava la mascherina.