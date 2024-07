Abusivismo all'aeroporto di Capodichino: giro di vite sui trasporti illegali

Operazione di controllo presso l'Aeroporto di Napoli per contrastare l'abusivismo e le irregolarità al Codice della Strada La Polizia Locale di Napoli, al fine di salvaguardare la sicurezza dei numerosi turisti presenti in città.

Sono stati effettuati 72 controlli sui taxi in servizio e N.C.C. (Noleggio con Conducente), per garantire il rispetto delle normative e la regolarità del servizio. Da questi sono scaturiti 3 verbali per uso abusivo di veicoli senza la regolare licenza, 3 verbali per obbligo di esibire i documenti di circolazione e di guida, 1 verbale per uso improprio dei veicoli adibiti a noleggio con conducente (NCC) senza la necessaria autorizzazione, 1 verbale con sequestro amministrativo del veicolo per esercizio abusivo dell'attività di trasporto di persone senza le prescritte autorizzazioni e 2 verbali per reiterazione dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto pubblico senza licenza. Ulteriori operazioni sono programmate dal Comando della Polizia Locale anche nei prossimi giorni, al fine di assicurare un servizio regolare e sicuro a tutela dei cittadini e dei tanti turisti, contrastando l'abusivismo nel settore del trasporto pubblico.