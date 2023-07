58 veicoli controllati, 33 le multe: giro di vite contro i furbetti

Gli uomini della Polizia Municipale Unità Operative San Lorenzo hanno effettuato controlli di polizia stradale in via Cesare Rosaroll Piazza Nazionale, Corso Garibaldi (Quartieri San Lorenzo e Vicaria). Sono stati 58 i veicoli controllati e 33 le sanzioni di cui 5 sono risultati sprovvisti di copertura assicurativa, e altrettanti quelli non revisionati, 3 i ciclomotori che circolavano sprovvisti del “targhino”, 5 i conducenti sorpresi a guidare sprovvisti di patente di guida ed 1 con la patente revocata di validità, 2 quelli che circolavano con veicolo già sottoposto a sequestro. 6 i conducenti che, alla guida di motocicli, erano sprovvisti di casco protettivo.

I caschi bianchi dell’ Unità Operativa Tutela Ambientale hanno sequestrato in via Comunale Luce (San Pietro a Patierno) un’area di 2000 metri quadrati, completamente recintata, interessata ad incendiare rifiuti. Nello specifico l’incendio riguardava sterpaglia, pedane in legno, parti di carrozzeria di auto, lamiere coibentate altri materiali di rifiuti, inoltre erano ben visibili cumuli di materiali di inerti da demolizioni. Gli uomini della Polizia Locale stanno svolgendo indagini per identificare i responsabili del rogo.