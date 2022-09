Blitz in ristoranti e pizzerie: registrate decine di irregolarità

Giovedì sera personale dell'Asl Napoli 1 ha eseguito un’importante operazione in via Pietro Colletta. Il Dipartimento di Prevenzione ha infatti effettuato un intervento di vigilanza sui locali di somministrazione alimenti, mettendo in campo 23 unità (10 Medici e 13 Tecnici della Prevenzione).

Ben 15 gli esercizi ispezionati: 6 pizzerie, 6 bar, 1 ristorante e 2 gelaterie per i quali sono state contestae complessivamente 69 prescrizioni, una diffida e 5 sanzioni amministrative (per un importo complessivo di 9.000 euro).

Il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro ha anche disposto lo sgombero della sede stradale da numerosi tavolini di tre locali che impropriamente avevano invaso la strada.