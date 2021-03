Controlli a tappeto ad Arzano: carabinieri in strada

Servizio di controllo straordinario del territorio dei carabinieri della compagnia di Casoria, insieme a quelli del Reggimento Campania nel rione “167” di Arzano. I controlli si sono concentrati a piazza Cimmino e sulle arterie principali del comune di Arzano. Durante il servizio sono state effettuate diverse perquisizioni domiciliari in vari punti della città e posti di controllo nelle aree a maggiore densità criminale del centro urbano.

Un 34enne è stato denunciato perché sorpreso per la seconda volta alla guida del suo veicolo senza patente. Sono state elevate contravvenzioni al codice della strada per un valore pari a 10mila euro e quattro sanzioni per il mancato rispetto della normativa Covid. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.