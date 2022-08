Alto impatto dei Carabinieri: trovate armi e droga

Servizio a largo raggio a Torre del Greco e Ercolano per i Carabinieri della locale compagnia. I Carabinieri hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio e guida senza patente un 22enne del posto.

Il ragazzo è stato controllato a via Belvedere mentre era a bordo di un’utilitaria. Perquisito, è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish suddivisi in 5 involucri e della somma in contanti di 305 euro ritenuta provento del reato.

Durante le operazioni i militari hanno trovato un castello di una pistola beretta sul quale verranno effettuati accertamenti balistici. La parte dell’arma era stata nascosta in una cavità ricavata all’interno dell’istituto comprensivo Maiuri.

In serata, invece, i controlli si sono spostati a Torre del Greco dove è stato denunciato per porto abusivo d’arma un 21enne del posto. Il ragazzo è stato fermato nei pressi della sua abitazione ed è stato perquisito. I Carabinieri lo hanno trovato in possesso di una pistola a salve senza il tappo rosso e di 23 munizioni. Nelle tasche del 21enne anche una dose di hashish che gli è costata la segnalazione alla Prefettura.