Palestre aperte, partite di calcetto e feste: il fine settimana "allegro" prima della zona rossa

Durante lo scorso fine settimana, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato il dispositivo dei controlli sulle misure di contenimento anti-Covid, questo in un momento peraltro a ridosso del ritorno della Campania in “zona rossa”.

In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1391 persone e 175 attività commerciali, con 159 sanzioni elevate.

Controlli anti-Covid in città

Il potenziamento dei controlli ha riguardato come di consueto soprattutto Napoli città, e in particolare il Lungomare, via Partenope, via Chiatamone, via Toledo, piazza Rodinò, via Chiaia, i Decumani, e il Vomero.

All’esterno dell’area portuale, il II Gruppo durante tutto il fine settimana ha sorpreso in piena notte, in violazione del coprifuoco, più di 40 persone provenienti dalle città della provincia; inoltre, lo stesso Reparto, a seguito della segnalazione di alcuni passanti, è riuscito a trarre in salvo e a far trasportare in ospedale un uomo in mare in difficoltà nelle acque del Molosiglio.

I controlli in provincia

Altre sanzioni anti-Covid anche in provincia, a Portici, a Pomigliano d’Arco, a Caivano, ad Afragola e a Quarto, dove le Fiamme Gialle hanno sanzionato decine di persone senza mascherina, sorprese fuori dal Comune di residenza o trovate in strada durante il coprifuoco.

A San Gennaro Vesuviano la Compagnia di Ottaviano ha sanzionato la titolare di un centro sportivo e i partecipanti ad una partita di calcetto, mentre il Gruppo di Frattamaggiore e la Compagnia di Casalnuovo hanno verbalizzato, rispettivamente a Caivano e a San Sebastiano al Vesuvio, i gestori e i clienti di due palestre che erano in funzione e aperte al pubblico nonostante i divieti.