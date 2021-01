Controlli anti-Covid: sanzionate 35 persone senza mascherina e denunciati 47 parcheggiatori abusivi

Il Comando Provinciale di Napoli ha disposto controlli a tappeto in tutta la città per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Tra sabato e domenica i carabanieri hanno identificato 371 persone e controllato 218 veicoli. Nell'ambito dell'operazione 35 persone sono satate sanzionate perché trovate senza mascherina o in violazione del coprifuoco (stavano circolando dopo le 22 senza giustificato motivo) e denunciati 47 parcheggiatori abusivi.

I militari dell'arma hanno identificato i malfattori mentre svoglevano l'attività abusiva in Piazza Matteotti, in Piazzetta San Pasquale e nei pressi del vecchio Policlinico. Altri, invece, sono stati identificati in Piazza Cavour, in Piazza del Carmine, in Piazza Duca degli Abruzzi e in Piazza Calenda. Nel corso dei controlli sono stati individuati parcheggiatori abusivi anche nel quartiere Fuorigrotta (in Via Metastasio e in Via Rossetti). Al Vomero, i carabinieri della compagnia locale hanno identificato e denunciato alcuni parcheggiatori con recidiva nel biennio, nei pressi della zona ospedaliera e in quella della movida. I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno, invece, effettuato controlli e denunce in Piazza Arabia, in Via Argine nei pressi di un centro commerciale e in Viale delle Matamorfosi, nella zona ospedaliera. I servizi continueranno nei prossimi giorni.