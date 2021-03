Se ne vanno in giro senza validi motivi: tutti sanzionati

Ieri gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi all'applicazione delle normative anti Covid-19 nella zona di via Oberdan, via Ponte di Tappia, via Cesare Battisti e nelle strade adiacenti. Nel corso dell’attività sono state identificate 50 persone di cui 10 sanzionate poiché circolavano oltre l’orario consentito e perché per trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

Inoltre, in via Oberdan e via Cesare Battisti i poliziotti hanno denunciato R.B. e S.T., napoletani di 62 e 45 anni con precedenti di polizia, poiché stavano svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato un ordine di allontanamento; infine, R.B. è stato denunciato anche per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in quanto sottoposto a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane)