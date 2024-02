"Giù le mani dall'Ambulatorio popolare di Villa Medusa": oggi l'assemblea dopo l'ispezione Asl

L'ambulatorio popolare di Villa Medusa è una realtà recente ma che ha già conquistato i residenti del quartiere di Bagnoli. Eppure gli organizzatori dell'iniziativa raccontano che stanno incontrando delle difficoltà.

"Stamattina – è il post che hanno diffuso ieri – a Villa Medusa abbiamo avuto la visita di due 'Signori' che si sono presentati come un funzionario dell’Asl Napoli 1 e un ufficiale giudiziario; con atteggiamenti intimidatori hanno preteso dalle persone presenti di visitare i locali dell’ambulatorio per un sedicente 'controllo'".

"L’ambulatorio – spiegano da Villa Medusa – è una attività sociale e politica che offre uno sportello gratuito per effettuare un primo controllo e un indirizzamento ai servizi della sanità pubblica. La pretestuosità di questa ispezione sta nell’idea che quello di Villa Medusa sia un ambulatorio come un altro: a Villa Medusa non si effettuano prestazioni sanitarie, che crediamo fortemente debbano essere di competenza delle Asl e del Sistema Sanitario Nazionale. Villa Medusa non ha niente da nascondere, a tal punto che più volte abbiamo aperto le porte ad esponenti sia dell’Asl che delle istituzioni locali". In realtà fin dalla sua presentazione gli organizzatori hanno sempre sottolineato che anzi l'idea è proprio quella di fare da intermediari tra persone e Ssn, laddove spesso le prime si ritrovano perse tra le mille pieghe burocratiche che possono allontanarli dalle cure o dalla prevenzione.

"In un contesto dove la sanità pubblica è completamente smantellata – concludono – dove le liste d’attesa sono sempre più lunghe e i tagli ai finanziamenti sempre maggiori, si attacca chi prova a organizzarsi e offrire un’alternativa, invece di prendersela con i veri responsabili e di mettere in discussione questo modello di sanità pubblica".

Sul tema oggi a Villa Medusa, alle 18, si terrà un'assemblea pubblica.