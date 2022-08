Via Medina, controlli in in ristoranti e locali: chiusa un'attività. Sequestrati 52 kg di alimenti

Anche nel mese di agosto vanno avanti senza sosta i controlli posti in essere dalla ASL Napoli 1 Centro per garantire la sicurezza alimentare di tutti i prodotti destinati al consumo del pubblico e il rispetto delle norme previste per legge. Nella serata di venerdì 5 agosto, le donne e gli uomini del Dipartimento di Prevenzione sono intervenuti in via Medina e nelle strade limitrofe. All’operazione hanno preso parte un medico Veterinario, quattro medici, dodici tecnici della prevenzione. Sono state ispezionate 13 attività, in particolare 11 ristoranti, di cui 2 di cucina etnica, una paninoteca, e 1 laboratorio di cibo per asporto. L’ispezione ha portato a 52 prescrizioni, una diffida, 6 sanzioni (per un ammontare complessivo di 10.000 euro), un sequestro amministrativo di 52 kg di alimenti (di cui 26 kg di prodotti ittici, 10 kg di prodotti vegetali, 8 kg di prodotti insaccati e latticini, 8 kg di preparazioni e prodotti di carne) e si è arrivati a determinare la sospensione di un ristorante.

Lavoro complesso

"Risultati importanti - commenta il direttore generale Ciro Verdoliva - che ci confermano l’importanza di questi controlli e spingono ad andare avanti con motivazione un giorno dopo l’altro. Se non li avessimo tolti dal mercato questi prodotti sarebbero finiti nei piatti di ignari clienti che avrebbero potuto rischiare grosso. Quello svolto dal nostro personale è un lavoro complesso e faticoso, essenziale per garantire la sicurezza alimentare e quindi la salute dei cittadini e dei turisti in visita a Napoli. Un lavoro molto apprezzato dai moltissimi commercianti e ristoratori che rispettano le regole e che, proprio per questo, sostengono quest’azione di controllo che fa emergere una concorrenza sleale che mina la credibilità di tutti coloro che, invece, con impegno e sacrificio rispettano i clienti e la storia della tradizione culinaria partenopea". Le operazioni di controllo andranno avanti senza sosta anche - e soprattutto - nel mese di agosto con l’obiettivo di tutelare la salute degli avventori e garantire il rispetto di tutte le normative esistenti.