Alcoltest in Tangenziale, i controlli: ritirate 6 patenti

Controlli la scorsa notte sulla Tangenziale.

Gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Napoli, nel corso della stagione estiva, stanno eseguendo intensi servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvalendosi dell’utilizzo di un laboratorio mobile posto a disposizione dalla Società Tangenziale di Napoli S.p.A..

In particolare, stanotte, nell’ambito del più ampio progetto finalizzato a ridurre a zero il numero degli incidenti stradali, presso la barriera autostradale della A 56 Agnano-Astroni sono state identificate 80 persone, di cui 5 denunciati per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti ed una sanzionata amministrativamente per guida in stato di ebbrezza, e controllati 33 veicoli, di cui due sottoposti a fermo ed uno sequestrato per la successiva confisca.

Nel corso dell’attività, sono state contestate 10 violazioni del Codice della Strada, decurtati 71 punti delle patenti e ritirate 6 patenti.