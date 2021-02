Maxi controlli ad Afragola della Polizia Municipale: giro di vite contro i comportamenti illeciti

Nell’ambito dei controlli mirati alla verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di emergenza sanitaria da Covid-19, nell’ultimo giorno di “zona gialla” personale del Comando di Polizia Municipale di Afragola agli ordini del Col. Dott. Michele ORLANDO, procedevano al controllo e successivamente verbalizzazione di comportamenti illeciti in varie zone della Città.

Oltre al presidio del territorio, operato con presidi nelle zone nevralgiche della città, gli Operatori hanno proceduto a sequestrare, perché non coperti da assicurazione, due motocicli, nonché a contravvenzionare altri due conducenti di motocicli perché non facevano uso del casco protettivo. A tale verbalizzazione è aggiunto il fermo amministrativo dei veicoli. Nelle settimane precedenti, inoltre, sono state sanzionate oltre trenta persone che non rispettavano il divieto di assembramento, essendo stati sorpresi durante lo svolgimento di una festa privata. Tutti i soggetti sanzionati sono stati segnalati all’ASL competente per i provvedimenti di competenza, così come è continuo il flusso di comunicazioni con l’ASL Na2nord, per le verifica e il monitoraggio di tutte le persone in quarantena obbligatoria.