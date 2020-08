Compilavano contratti di forniture energia elettrica senza che il cliente lo sapesse: due denunce

I Carabinieri della stazione Napoli Scampia hanno denunciato per truffa aggravata ai danni di due cittadini, due uomini rispettivamente di 33 e 26 anni.

I militari dell'Arma sono entrati in un bar di Scampia ed hanno notato i due che - seduti al tavolino e vestiti in modo elegante - compilavano dei contratti per la fornitura di energia elettrica per nome e per conto di persone non presenti. La cosa ha insospettito e non poco i militari che hanno deciso di approfondire la vicenda.



Nei due contratti c’erano le generalità di due persone che i Carabinieri hanno deciso di contattare per capire se avessero o meno rilasciato una delega: nessuna delle due aveva chiesto nuovi contratti di energia elettrica. I militari hanno constatato che quegli uomini erano andati in casa di questi ignari cittadini simulando di essere operatori dell'Enel. Gli hanno chiesto le fatture, con la scusa di controllare alcuni dati e hanno scattato delle foto.



Scoperti dai Carabinieri e perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri 24 contratti di altrettanti cittadini. Sono in corso indagini per verificare se i due uomini abbiano truffato altre persone.