Il reato, invece, è stato commesso tra il 2017 e il 2019. La sentenza è del Tribunale di Napoli Nord. L'uomo è stato rintracciato e portato in carcere.

Un uomo di 39 anni originario del napoletano, ma residente a Reggio Emilia è stato arrestato ieri dai carabinieri perché raggiunto da un ordine di carcerazione dopo la condanna a 11 mesi di reclusione e 2000 euro di multa per contrabbando di tabacchi, divenuta definitiva a novembre di due anni fa.

Condannato a 11 mesi per contrabbando di sigarette ma dovrà andare in carcere: in manette