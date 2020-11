Pozzuoli, contrabbandiere di sigarette scoperto: prendeva anche il reddito di cittadinanza

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un contrabbandiere 40enne che trasportava 300 chili di “bionde” con il proprio furgone. Lo stesso soggetto è risultato percettore del reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Pozzuoli, dopo aver notato il mezzo fermo in un vicolo del Comune di Acerra, hanno eseguito un rapido controllo rinvenendo diverse casse di sigarette, del tipo "cheap white", marchio "Winston", nascoste mediante una copertura telonata scura.

Il carico era stato sistemato all’interno di 60 cartoni ed era stato abilmente occultato da diverse casse di plastica, generalmente utilizzate per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. I contestuali accertamenti economico-finanziari hanno poi fatto emergere che il contrabbandiere, pluripregiudicato, risultava anche percettore del Reddito di cittadinanza; pertanto, le Fiamme Gialle hanno inviato la segnalazione all’INPS per l’avvio delle procedure di sospensione del beneficio.