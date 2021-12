Allarme conti correnti svuotati, Pisani: "Portati via anche 50mila euro"

"Già in centinaia - denuncia l'avvocato Angelo Pisani, presidente di Noiconsumatori - si sono rivolti a noi per denunciare le truffe e richiedere il rimborso degli 'scippi informatici' che, con i moderni sistemi di controllo, non dovrebbero essere una moda ai danni di innocenti correntisti. Spesso - riferisce il legale - le vittime non denunciano perché i tempi e costi della burocrazia scoraggiano le vittime, che evitano di aggiungere altri danni e altra beffa al furto, ma anche tanti titolari di conti correnti che a loro insaputa si ritrovano i conti correnti svuotati con prelievi illegittimi anche di somme oltre 50mila euro".

Banche obbligo tutela

"Attenzione ai contratti - è l'appello di Pisani - e alle clausole vessatorie, anche se standard, imposti dalle banche, che comunque hanno l'obbligo e il dovere di tutelare i propri clienti e non possono fare spallucce di fronte a tali valanghe di furti spesso organizzati anche da chi conosce dati e abitudini dei correntisti. Massima cautela anche nel rispondere e nel gestire sms e mail truffa. Al primo sospetto, denunciare subito e contattare la banca o le Poste per bloccare i conti", conclude il legale.