Conte: "Zona rossa dalla Vigilia di Natale. Si potranno ricevere in casa due non conviventi"

Giuseppe Conte ha illustrato agli italiani il nuovo decreto di Natale sulle restrizioni previste durante le festività. Ha prevalso la linea più rigorista. Il premier annuncia anche i ristori (645 milioni) per le attività economiche maggiormente penalizzate dal Covid.

"Abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio. Abbiamo evitato di danneggiare tessuto socioeconomico. Rt sceso da 1.7 a 0.86. Tutte le regioni potrebbero rientrare in area gialla, ma situazione difficile in tutta Europa. E' decisione sofferta per affontare festività per cautelarci meglio per gennaio. Abbiamo adottato decreto legge".

ZONA ROSSA

Dal 21 dicembre al 6 gennaio zona rossa in tutta Italia. Vietato spostamento tra regioni. Dal 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio vi gerà la zona rossa. Si possono ricevere due persone non conviventi dalle 5 alle 22. Potranno portare figli minori di 14 anni o persone con disabilità o conviventi non autosufficienti. Consentita attività motoria vicino casa o attività sportiva individuale.

Zona arancione

Nei giorni feriali: 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. Ci si potrà spostare nel proprio comune solamente, senza dover giustificare motivo. Permessi spostamenti nei comuni fino a cinquemila abitanti, ma non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia. Negozi aperti fino alle 21.00.

Zona gialla in Campania

Domenica 20 dicembre è finalmente il giorno fatidico per il passaggio della Campania da zona arancione a zona gialla. Si attende solo l'annuncio ufficiale del ministero della Salute, ma è questione di ore. Con la Campania diventano zona gialla anche Toscana, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano. Resta arancione solamente l'Abruzzo.

Si tratta sostanzialmente di una beffa per le attività beneficiate dal passaggio al giallo, ossia ristoranti, pizzerie, pasticcerie e bar, che potranno servire i clienti ai tavolini solo fino a mercoledì 23 dicembre, quando poi sarà zona rossa tutta Italia nei festivi e prefestivi fino al 6 gennaio. Con la zona gialla tornano anche gli spostamenti tra comuni in Campania, finora vietati.