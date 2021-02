10 positivi tra alunni e docenti in una scuola: disposta la chiusura fino al 15 febbraio

10 contagi tra alunni e docenti in una scuola di Terzigno, che il sindaco Francesco Ranieri ha deciso di chiudere fino al 15 febbraio. E' quanto comunicato alla cittadinanza dallo stesso Ranieri nella giornata di domenica.

"In quest' ultimo weekend aumento cospicuo dei casi. In attesa dei provvedimenti regionali previsti per martedì, dopo aver sentito i dirigenti scolastici, e dopo aver visionato i report degli istituti, comunico che procederò con ordinanza sindacale alla chiusura della Scuola Media Giusti fino a lunedì 15 febbraio compreso, dove al momento si registrano circa 10 positivi tra alunni e docenti. Bisogna nuovamente rimboccarsi le maniche ed affrontare con forza questa nuova fase. Molto dipenderà dai nostri comportamenti. Non possiamo lamentarci delle scuole quando tra le strade ed in dispregio a qualsiasi norma incontriamo centinaia di ragazzi. Interesserò le forze dell'ordine per un controllo assiduo", scrive il sindaco Ranieri sui social.