Contagi in una scuola di Fuorigrotta: via allo screening su alunni, docenti e personale ATA

Da questa mattina via al prelievo di tamponi dopo i numerosi casi di positività al Covid-19 registrati all'interno di una classe del plesso

Prenderà il via questa mattina lo screening su alunni, docenti e personale ATA del plesso Zanfagna dell'Istituto Comprensivo 91° Minniti di Fuorigrotta, dopo i numerosi casi di positività (18 alunni in totale e 4 docenti) registrati all'interno di una classe.

Si parte alle 8,30 e si proseguirà fino al pomeriggio di oggi. Il personale sanitario dell'ASL Napoli 1 Centro sarà presente presso il plesso per effettuare su tutta la popolazione scolastica i tamponi molecolari per l'individuazione di eventuali altri casi di positività al Covid-19.

Il direttore Generale dell'ASL Napoli 1 Ciro Verdoliva, in accordo con la Presidenza della giunta Regionale della Campania, si è recato nella giornata di sabato presso il plesso Zanfagna per verificare l'idoneità della struttura e per organizzare il calendario di prelievi di tamponi.

Nella giornata di lunedì 25 gennaio, inoltre, sarà effettuata la sanificazione dell'intero plesso Zanfagna e pertanto saranno sospese le attività in presenza.

La Dott.ssa Stornaiuolo, dirigente scolastica dell'istituto, nel ringraziare le istituzioni regionali per il clima di collaborazione, ha precisato in una nota sul sito della scuola che l'adesione all'iniziativa, sebbene volontaria, è fortemente raccomandata al fine di tutelare la salute dell'intera popolazione scolastica.