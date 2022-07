Covid, nuovo boom di positivi. Indice al 35 per cento

Resta altissimo il numero di nuovi positivi in Campania. L'indice di contagio si conferma superiore al 35 per cento, con 11.428 contagi a fronte dei 32.601 test. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari, mentre diminuiscono, seppur di poco, quelli in terapia intensiva. Ecco i dati del bollettio regionale aggiornati alle 23.59 del 1 luglio 2022:



Positivi del giorno: 11.428

di cui:

Positivi all'antigenico: 10.800

Positivi al molecolare: 628



Test: 32.601

di cui:

Antigenici: 27.893

Molecolari: 4.708

Deceduti: 0 (*)

(*) Nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 (-4)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 492 (+11)