Covid-19, oltre 600 nuovi positivi. Due morti in 48 ore

Lieve aumento dei ricoveri sia in terapia intensiva che ordinaria. In una giornata effettuati 8mila tamponi molecolari e 12.200 antigenici

Sono 610 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Campania a fronte di 8mila tamponi molecolari e oltre 12.200 antigenici. Un dato in leggera crescita rispetto ai 526 contagiati del 6 agosto, anche se con quasi 5mila tamponi in meno in confronto a oggi. Secondo il bollettino dell'Unità di crisi regionale, si sono registrati due decessi nellle ultime 48 ore. Lieve aumento per i ricoveri. Passano da 13 a 14 i posti occupati in terapia intensiva, da 257 a 267 quelli ordinari.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.688.141 cittadini. Di questi 3.108.839 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.796.980. Di seguito, il riepilogo.

Il riepilogo

Positivi del giorno: 610

Tamponi molecolari del giorno: 8.008

Tamponi antigenici del giorno: 12.234



Deceduti: 2 (*)

(*) nelle ultime 48 ore;



Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 267

** Posti letto Covid e Offerta privata.