Covid, i nuovi positivi superano i 1.500. Aumentano i ricoveri

Non è positivo il bollettino Covid della Campania. L'Unità di crisi informa che i nuovi positivi sono 1.531, di cui 877 a Napoli e provincia, su quasi 31mila test. Due i morti, crescono i ricoveri sia in terapia intensiva (+6) che quelli ordinari (+14). Ecco i dati in sintesi aggiornati alle 23.59 dell'11 dicembre.



Positivi del giorno: 1.531

Test: 30.918

Deceduti: 2

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 29

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 365

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.