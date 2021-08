Covid-19, crescono i contagi: 622. Tre decessi in 48 ore

Il bollettino dell'Unità di crisi riporta il risultato di 14.300 tamponi circa. Leggero aumento anche per l'occupazione di posti letto ordinari

Una crescita lenta ma progressiva quella dei contagi Covid in Campania. Il bollettino del 13 agosto dell'Unità di crisi regionale riporta il dato di 622 nuovi casi a fronte di 14.625 test. Tre i decessi nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono altre 5 morti avvenute nei giorni precedenti ma registrate solo ieri. Ieri, i positivi erano 543 su 13.727 tamponi. Rispetto al 12 agosto, risultano occupati 13 posti letto ordinari in più, mentre restano stabili i posti in terapia intensiva.

Questo il bollettino in sintesi (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 622

Test: 14.625

Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 16 (=)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 303 (+13)

** Posti letto Covid e offerta privata.