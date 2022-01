Covid, calo dei contagi. Aumentano i ricoveri (+64), 12 i morti

Calano i contagi, crescono i ricoveri sia ordinari che in terapia intensiva. Nove i decessi nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono altre tre persone morte nei giorni precedenti e registrate solo oggi. Questi gli aspetti principali del nuovo bollettino dell'Unità di crisi regionale anti-Covid. Sono stati 107.168 i test effettuati, il 60 per cento circa molecolari. Sotto i ventimila i nuovi positivi, con un'incidenza del 18,4 per cento, rispetto al 20 per cento circa di ieri.

Aumentano di 55 unità le persone in degenza ordinaria, tornano a crescere anche le terapie intensive (+9) dopo due giorni stazionari. Questo il bollettino di oggi (dati aggiornati alle 23.59 del 14 gennaio 2022):



Positivi del giorno: 19.788 (*)

di cui:

Positivi all'antigenico: 11.789

Positivi al molecolare: 7.999

(*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 107.168

di cui:

Antigenici: 64.474

Molecolari: 42.694

Deceduti: 9 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 699

Posti letto di terapia intensiva occupati: 88

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.246