Caos seconda Municipalità: il Consiglio di Stato sospende lo scioglimento del consiglio

Nuovo colpo di scena nel caos Municipalità a Napoli. Dopo i problemi nella nomina delle giunte e lo scioglimento del consiglio della seconda Municipalità per irregolarità durante le operazioni di voto nella sezione 309, arriva un nuovo provvedimento giudiziario. A emetterlo stavolta è il Consiglio di Stato, chiamato in causa dopo la decisione del Tar di accogliere il ricorso presentato dal candidato Davide Esposito per effetto del quale erano state annullate le elezioni. Il Tribunale amministrativo aveva deciso di far decadere il consiglio ma il Consiglio di Stato ha deciso di “congelare” questa decisione.

I magistrati romani hanno accolto il ricorso dei legali del Comune di Napoli, Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, che hanno chiesto la sospensione del provvedimento e l'introduzione della misura cautelare monocratica. Questo provvedimento, di fatto, “congela” la decisione del Tar fino al giorno della discussione in camera di consiglio fissata per il prossimo 26 luglio.

Secondo i giudici del Consiglio di Stato è da ritenere “prevalente l’interesse pubblico alla continuita? dell’attivita? amministrativa, nelle more della decisione cautelare che questo Consiglio di Stato assumera? in sede collegiale”. Fino ad allora varrà questo provvedimento dei magistrati romani segnando un nuovo colpo di scena in una vicenda che assume contorni sempre più intrigati e che si annuncia essere terreno fertile per una lunga battaglia legale amministrativa.