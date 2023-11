Le parole di padre Enzo Fortunato: "Stiamo attraversando un'ora tragica"

Una delle pagine più buie dell'umanità. Padre Enzo Fortunato è una tra le voci più autorevoli del francescanesimo in Italia. Ha definito così oggi il periodo che si sta vivendo, in Italia e non solo.

Padre Fortunato ha spiegato questo concetto a margine della sua Lectio nella sala consiliare del consiglio Regionale della Campania.

"Un'ora tragica, stiamo attraversando un'ora tragica - sono state le sue parole - La logica del possesso, della conquista degli Stati, delle donne, delle cose ci sta facendo scrivere una delle pagine più buie dell'umanità".

"È necessario - ha concluso - intraprendere l'ora della luce che ci conduca alla logica del donare, del condividere e dell'empatia nelle relazioni".