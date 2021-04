Due consiglieri comunali positivi: scatta l'allarme

Due consiglieri comunali di Caivano sono risultati positivi al Covid 19. La notizia ha fatto scattare l'allarme al Comune. Immediate le misure di sicurezza messe in campo dall'amministrazione che ha dato il via a uno screening tra i dipendenti comunali e i colleghi di assise dei contagiati. Da questa mattina alle nove sono cominciate le operazioni di screening che prevedono la realizzazione di un tampone a tutti coloro che sono potuti entrare in contatto con i positivi.

Questo per far ripartire in sicurezza e prima possibile l'attività comunale. Il presidente del consiglio comunale Francesco Emione ha deciso di procedere all'esecuzione delle commissioni consiliari in modalità telematica. La notizia positiva al momento è che i due contagiati non hanno manifestato sintomi e sono in quarantena domiciliare.