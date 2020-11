Pozzuoli, il consigliere comunale Pasquale Giacobbe si dimette: "Torno a fare il medico"

Il consigliere comunale di Pozzuoli Pasquale Giacobbe, ex sindaco ed ex consigliere regionale, si è dimesso dalla carica per dedicarsi completamente all'attività di medico. Una decisione presa - come riporta Cronaca Flegrea - per dare maggiore supporto alla comunità in campo medico e sociale, in un momento in cui la pandemia ha reso ancor più indispensabile il lavoro di tutti i medici. Al suo posto, in consiglio comunale, entra Guido Iasiello, primo dei non eletti di Forza Italia.