Conservatorio, 7 milioni per il restauro: progetto pronto per il compleanno di Muti

Su invito del neo presidente del conservatorio San Pietro a Majella, Luigi Carbone, il soprintendente Luigi La Rocca e l’architetto Anna Migliaccio hanno illustrato ieri nella sala Rossini del Conservatorio il progetto di fattibilità relativo ai lavori di restauro di San Pietro a Majella, predisposto dalla Soprintendenza di Napoli e finanziati dalla Regione Campania per un valore di circa 7 milioni di euro.

Erano presenti anche l’assessore alla Regione Campania Bruno Discepolo e il direttore del Conservatorio, Carmine Santaniello, e la dottoressa Rosanna Romano .

"Si tratta di un evento importante, che segna un clima di stretta collaborazione tra le tre Istituzioni e costituisce il primo passaggio per la realizzazione di un radicale, significativo intervento di restauro e recupero dello storico e glorioso edificio, fortemente voluto dal presidente De Luca", spiegano dal Conservatorio.

Il presidente Carbone, l’assessore Discepolo e il Soprintendente La Rocca hanno confermato che Conservatorio, Regione e Soprintendenza lavoreranno in stretto raccordo per accelerare la realizzazione di un intervento "così importante per la Città e per la cultura del Paese".

È stato anche ribadito l’impegno di avere il progetto definitivo pronto entro il mese di luglio, per onorare il Compleanno del Maestro Riccardo Muti.