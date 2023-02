Tassista indica un'auto con all'interno una coppia: la polizia interviene e scattano le denunce

Stanotte gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Miano sono stati avvicinati da un tassista il quale ha indicato all’altezza di via Capodimonte una coppia che stava litigando animatamente in un’autovettura.

I poliziotti hanno raggiunto l’auto segnalata ed hanno trovato un uomo a bordo che ha raccontato di aver avuto una discussione con la moglie e di essere stato ferito dalla stessa con un paio di forbici; infine, quest’ultima si era poi allontanata. In quel momento, gli operatori sono stati raggiunti dalla donna la quale ha riferito, in evidente stato di agitazione, di essere stata aggredita dal marito; inoltre, gli agenti hanno rinvenuto sul manto stradale le forbici che la stessa aveva lasciato cadere poco prima.

I due coniugi, napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per lesioni personali, mentre la donna anche per minaccia aggravata e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.