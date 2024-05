Impagnatiello confessa in aula: “Ho ucciso Giulia Tramontano”

"La sera del 27 maggio ho ucciso Giulia Tramontano". Lo ha confermato in aula Alessandro Impagnatiello all'inizio dell'interrogatorio nel processo in cui è imputato per l'omicidio pluriaggravato, distruzione di cadavere di Giulia Tramontano e interruzione non consensuale di gravidanza. "La persona che ero in quel periodo - ha precisato - non è quella che sono adesso. Sono qui oggi per dire la verità perché adesso sono lucido e consapevole rispetto alla persona che ero il primo giugno", la notte in cui venne sottoposto a fermo.

L'annuncio della gravidanza

"Non ho fatto credere a Giulia di essere pazza, mi sono costruito un infinito castello di bugie". Prosegue Impagnatiello che spiega che all'altra ragazza aveva detto che la sua relazione con Giulia "si stava interrompendo". "Erano bugie che io raccontavo" all'altra ragazza. Ed è ancora a lei che mente sul viaggio a Ibiza, dicendole di averlo fatto con "degli amici". Della gravidanza di Giulia, all'altra ragazza "avevo detto che io non ero il padre, ma una persona a me sconosciuta con cui lei si era frequentata". Quando Giulia Tramontano gli annunciò di essere incinta "per me iniziò una altalena confusionale. Da una parte c'era la gioia per la costruzione di una famiglia con Giulia, dall'altra parte invece motivazioni personali e di coppia che facevano da ostacolo", dice, anche legate all'attaccamento al proprio lavoro di Impagnatiello.

Il confronto con l'altra donna e la fine della relazione

Quando Giulia Tramontano lo avverte che lo sta raggiungendo all'Armani Café, insieme con l'altra donna per avere chiarimenti, Alessandro Impagnatiello decide di sottrarsi a quel confronto perché "avevo una certa reputazione e non volevo rischiare l'umiliazione che sul posto di lavoro avrebbe fatto crollare" l'idea che i colleghi "avevano di me". "Ci tenevo molto alla carriera", afferma. La conferma che la loro relazione era finita e che Giulia Tramontano sarebbe tornata a Napoli, che "io non avrei mai conosciuto quel bambino che di lì a poco sarebbe arrivato, ha distrutto la mia àncora di salvataggio". Dopo il mancato incontro-confronto con le due donne, Impagnatiello è a casa quando Giulia rientra "in un clima non agitato, ma freddo". "Parlammo un quarto d'ora, ma c'era ben poco da dire oltre a trovare l'ennesima giustificazione o raccontare false verità", "un momento" da affrontare "con totale vergogna" per quanto era accaduto "perché Giulia, era il mio futuro e quel bambino era il mio piccolo".

“L'ho accoltellata al collo. Lei non ha reagito”

Giulia Tramontano, la sera del 27 maggio, era in cucina. "Sentii un piccolo lamento, nel senso che si era fatta male a un dito mentre tagliava i pomodori", e si era spostata dalla cucina verso la sala dove "in un cassetto avevamo la borsetta dei medicinali. Lei sta cercando i cerotti, io vado in cucina e c'era questo coltello con cui Giulia stava tagliando le verdure, mi posiziono immobile alle sue spalle, in attesa che si alzi: quando è tornata l'ho colpita al collo", afferma. La ragazza non ha avuto modo di difendersi. "Si è girata completamente verso di me e l'ho colpita", dice ancora, spiegando di non ricordare con quanti fendenti l'ha colpita.

“Cercai di far sparire il corpo”

"Come avvolto da una insensata follia, ho cercato di far sparire il corpo di Giulia, tentando di dare fuoco in bagno nella vasca. Volevo cercare di nascondermi e nascondere tutto ciò che era successo - afferma - ma era come se una parte minuscola di me cercasse aiuto e cercasse qualcuno che mi vedesse. Spostai il corpo per quattro rampe di scale, sperando che qualcuno potesse vedere e chiamare immediatamente la polizia".

Il testimone: “Dopo l'omicidio ha cercato il risultato delle partite”

L'immagine di Giulia Tramontano che scende dall'auto della suocera prima di fare rientro nella casa di Senago, in provincia di Milano, è delle 19.06 del 27 maggio 2023. Solo sei minuti prima, come ha riferito in aula Giulio Buttarelli, a capo della squadra Omicidi del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, Impagnatiello ha cercato online "ceramica bruciata vasca da bagno". E la notte del 27 maggio 2023, dopo aver ucciso la fidanzata con 37 coltellate, sempre Impagnatiello cerca online i risultati delle partite di calcio, "in particolare Inter-Atalanta", sottolinea Buttarelli.

Secondo quanto riferito in aula, Giulia Tramontano sarebbe stata uccisa nel salotto, "da dove era stato spostato il tappeto", della casa di Senago. In aula vengono mostrate le immagini della stanza e una foto scattata il 6 giugno 2023. La macchia di sangue, seppur pulita, "resta visibile al luminol" tant'è che la foto mostrata ritrae una macchia blu. Buttarelli spiega di aver compiuto analisi e studi sulla scena del delitto. "Le macchie delle coltellate le definiamo cast-off. Queste noi non le troviamo. Ed è anomalo - afferma - Possiamo ipotizzare l'utilizzo di qualche materiale,o che il corpo di Giulia sia stato avvolto da qualche materiale".