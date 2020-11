Coronavirus, Diego Maradona Junior ricoverato al Cotugno

Sono peggiorate le condizioni di Diego Maradona Junior, 34enne figlio del Pibe de Oro. Maradona Junior aveva nei giorni scorsi comunicato - via social - la positività al Covid-19 evidenziata dai tamponi effettuati da lui e dalla moglie. Oggi, come riporta Repubblica, Diego Junior si trova al Cotugno, in osservazione. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni però da quando è risultato positivo (5 novembre), i sintomi non si sono alleviati e dunque si è reso necessario il ricovero.