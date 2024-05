Venditore di cocco napoletano stalker in trasferta della sua ex: arriva la condanna

Fino a Genova, da Napoli, per perseguitare la ex moglie che intanto si era trasferita in Liguria proprio per sfuggire alle sue violenze.

Il protagonista dell'ennesimo caso di stalking ai danni di una donna è un venditore di cocco di 53 anni, che è stato condannato a sei anni e quattro mesi con rito abbreviato dal giudice.

Tutto era cominciato due anni fa. La donna, 48 anni, si era separata dal marito violento dopo anni di insulti, minacce e botte. Per ricominciare una nuova vita si era quindi trasferita a Genova con i due figli.

L'uomo però non aveva accettato la separazione iniziando a comportarsi in modo persecutorio: messaggi tutti i giorni, insulti, minacce. Fino a mettere in atto dei veri e propri blitz nel capoluogo ligure, facendosi trovare sotto casa o davanti al posto di lavoro della vittima.

Non solo: l'ex marito ha iniziato a perseguitare anche un altro uomo, "colpevole" di essere amico della donna, fino ad estorcergli 10mila euro dietro la minaccia di fargli del male.

A fine 2023 la donna, assistita dall'avvocato Maria Borra, ha denunciato tutto consentendo l'arresto dell'ex marito per stalking, maltrattamenti ed estorsione.