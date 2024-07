Arrestato alla mensa dei poveri, 43enne condannato: ha ucciso suo zio disabile

Dovrà scontare 24 anni di carcere Octavian Muntean, 43enne rumeno arrestato a Napoli due anni fa. L'uomo era accusato di aver ucciso lo zio Petru Muntean nel luglio 2022 a Capua. La sentenza sul caso, come riportato da CasertaNews.it, è stata pronunciata nella giornata di martedì dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere.

Il pubblico ministero, nella sua requisitoria, aveva invocato l'ergastolo contestando all'imputato diverse aggravanti. Aggravanti che non sono state riconosciute o riconosciute in misura equivalente alle attenuanti dai giudici, che hanno deciso alla fine per una pena di 24 anni.

Il delitto risale a inizio luglio del 2022. Petru, disabile, venne trovato accanto alla sua sedia a rotelle in un lago di sangue, con vistose ferite. Da quanto accertato dai medici legali la vittima sarebbe stata uccisa con calci e pugni alla testa. Suo nipote Octavian venne bloccato un mese dopo a Napoli mentre stava ritirando un pasto alla mensa dei poveri.