Neomelodico Nello Liberti condannato: la sua "'O capoclan" è istigazione a delinquere

Nello Liberti, cantante neomelodico, è stato condannato in primo grado ad un anno e quattro mesi dal Tribunale di Napoli. Secondo i giudici la sua canzone, "'O capoclan", è istigazione a delinquere.

Il brano di Aniello Imperato (Nello Liberti è un nome d'arte) risale al 2004. In esso Liberti racconta che il capoclan è "un uomo serio", le cui "decisioni sono giuste", e che nono può restare lontano da "famiglia e dalla libertà".

Lo stesso videoclip rappresentava gli spostamenti di un boss latitante. Una vicenda peraltro secondo gli inquirenti per nulla immaginaria, quella raccontata dal brano: per i giudici il capoclan protagonista era il boss Vincenzo Oliviero, che poi sarebbe stato assassinato nel 2007 in un agguato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Condannate anche altre tre persone: nella veste di attori del clip – secondo i giudici – c'erano presunti affiliati al sodalizio criminale.