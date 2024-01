Estorsione da 2 euro, confermata la condanna al clochard: 5 anni di reclusione

Confermata in Corte di Appello la condanna a 5 anni di reclusione per Kelvin Egulbor, 25enne nigeriano accusato di aver minacciato un uomo di tagliargli la cappotta dell'auto se non gli avesse dato 2 euro per parcheggiare nella zona di Fuorigrotta, a Napoli.

A renderlo noto sono il suo legale, l'avvocato Antonella Salvia, ed il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello.

Egulbor ha trascorso già 20 mesi nel carcere di Poggioreale, e soltanto adesso gli sono stati concessi gli arresti domicliari.

Sia l'avvocato Salvia che dal garante Ciambriello hanno espresso profonda "amarezza" per la sentenza. Secondo il primo non è stata presa in considerazione la possibilità di derubricare il reato "in violenza privata, dal momento che Egulbor è stato accusato di essere un parcheggiatore abusivo quando non lo era".

Ciambriello invece si è detto addolorato per la conferma in Appello della condanna "per questo giovane nigeriano". Nelle carceri campane ci sono "tanti casi di invisibili", di persone senza fissa dimora e accusati di piccoli reati. "Per Kelvin, senza fissa dimora, viene addirittura ignorata la pronuncia della Corte costituzionale del 24/05/2023 con la quale – spiega il garante – si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 629 del Codice penale nella parte che prevede la riduzione di un terzo della pena minima per o reati di estorsione che hanno un'offensività minima. Indignarsi è poco".