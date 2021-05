Controlli anti-sversamenti, aggrediscono agenti della municipale: arrestati e condannati

Si tratta di un 48enne e di un 49enne che "difendevano" un ragazzo il quale era stato colto in flagrante ad abbandonare in strada una lavatrice e del materiale ferroso

Otto mesi di reclusione, con pena sospesa. È la condanna comminata – perché hanno scelto il rito abbreviato – ad un 48enne ed un 49enne di Portici. Erano accusati di aver aggredito due agenti della polizia municipale di Napoli lungo corso San Giovanni.

Gli agenti erano impegnati in controlli contro gli sversamenti illeciti di rifiuti speciali quando hanno notato un Piaggio Porter il cui conducente era intento a sversare in strada una lavatrice e materiale ferroso. Hanno quindi chiesto al conducente di esibire i propri documenti e di raccogliere quanto illecitamente sversato, ma mentre venivano eseguiti gli accertamenti è arrivato sul posto il padre del giovane, che immediatamente ha inveito contro la municipale una volta appreso il veicolo sarebbe stato sequestrato. È arrivata sul posto anche un'altra persona che ha immediatamente aggredito uno dei vigili. Gli agenti sono riusciti ad arrestare i due per resistenza, oltraggio e lesioni in concorso.

Dagli accertamenti è emerso che uno degli arrestati, C.P. di 48 anni, residente a Portici, aveva precedenti per contrabbando, mentre P.A., 49 anni e padre del ragazzo, è pregiudicato per numerosi reati con pene detentive e reati specifici proprio per sversamenti illeciti di rifiuti speciali. Il primo fermato, che si era dato alla fuga, è stato denunciato per lo sversamento dei rifiuti speciali e per guida reiterata senza patente.

Il veicolo è stato sequestrato per circolazione senza assicurazione, così come il veicolo a bordo del quale era giunto sul posto il 48enne, per mancata copertura assicurativa. Gli agenti invece hanno fatto ricorso alle cure mediche nell'Ospedale del Mare, dove sono stati giudicati guaribili entro 15 giorni.