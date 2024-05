Omicidio Gianluca Coppola, condanna definitiva a 19 anni per Antonio Felli

Antonio Felli, 34 anni, è stato condannato in via definitiva a 19 anni per l'omicidio di Gianluca Coppola, il ragazzo di Casoria ferito a morte, a colpi d'arma da fuoco, l'8 aprile 2021, e deceduto 40 giorni dopo all'ospedale Cardarelli.

In primo grado il 14 luglio del 2022 era stato condannato a 20 anni, il 2 novembre 2023 la Corte d'Assise d'Appello gli aveva ridotto la pena di un anno, pena confermata oggi dalla Corte di Cassazione.

"Movente mai chiarito"

Protesta l'avvocato della difesa. "Ancora si attribuisce l'omicidio a presunte ragioni di gelosia da parte di Felli nei confronti del Coppola, ma la peculiarità dell'intera vicenda processuale risiede nella circostanza che nonostante tre gradi di giudizio, il movente dell'omicidio non è stato mai chiarito". "Il riferimento al movente della gelosia - ribadisce l'avvocato - risulta quindi destituito di fondamento. La presunta gelosia vantata dal Felli nei confronti del Coppola era una sola delle ipotesi vagliate dagli inquirenti nel corso delle indagini preliminari, ma quello spunto investigativo non ha mai trovato riscontro".